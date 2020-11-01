نائب يدعو لرفض مرشح لمنصب وكيل الانتاج لوزارة الكهرباء

المستقلة .. طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل خميس المحلاوي ، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالتدخل المباشر ومنع (و.خ) من استلام اي منصب لوجود قناعة “تامة بفشله على المستويات الوظيفية كافة فضلا عن شبهات الفساد التي تحوم حوله التي تتطلب تحقيقا سريعا بصددها والتي هي اليوم تحت متابعة هيئة النزاهة”.

وقال المحلاوي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “ان الفساد الآفة التي اوصلت البلد الى ماهو عليه من انعدام الخدمات وبطالة واقتصاد منهار ولذا يتطلب من جميع مؤسسات الدولة التعاون فيما بينها لمعالجة تلك الافة المدمرة ومن المعالجات الفاعلة لمكافحة الفساد تشخيص الفاسدين ومعاقبتهم وفق القانون لينالوا جزاءهم العادل”.

وأضاف “اليوم وصلت لدينا معلومات مؤكدة بقيام مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية (المنطقة الشمالية) المدعو(و.خ) للحصول على منصب وكيل الإنتاج لوزارة الكهرباء، وهو عراب صفقة أوراسكوم الفاسدة فضلا انه خريج (تقنيات زراعية) اختصاص لاعلاقة له بقطاع الكهرباء”.

وأشار المحلاوي الى انه “سبق ان حذرنا رئيس الوزراء بذلك بكتاب رسمي كوننا على اطلاع مباشر بعمل وزارة الكهرباء للدورتيين متتاليتين بحكم عملي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية وما يحتم ممارسة دوري الرقابي وتنبيه الحكومة عن السلبيات لايجاد معالجات لها”.

وحذر الكاظمي من “الفاسدين والمدعو اعلاه احدهم الذين هم سبب بلاء البلاد والعباد والمواطن يدفع فاتورة فسادهم بنقص خدمة الكهرباء المقدمة له”.