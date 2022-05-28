نائب يدعو شركات مصفى كربلاء النفطي بالتعامل مع مركز التشغيل حصراً

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، مساء السبت ، الشركات العاملة في مصفى كربلاء النفطي الى التعامل مع مركز التشغيل والتطوير المهني في حالة احتياجها للعمالة حصراً .

وقال الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “التعامل مع مركز التشغيل والتطوير المهني في تشغيل العمالة يحقق العدالة الاجتماعية بين أبناء المحافظة كونه يحتوي على جميع الاختصاصات “.

وأشار الى أن ذلك “ينسجم مع تعليمات دائرة الضمان الاجتماعي والمتفق عليها مع الحكومة المحلية في كربلاء “.