نائب يدعو الى تشكيل لجنة خماسية للوقوف على مشاكل القطاع الصناعي

نائب يدعو الى تشكيل لجنة خماسية للوقوف على مشاكل القطاع الصناعي

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا النائب فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، الى تشكيل لجنة خماسية للوقوف على المشاكل للقطاع الصناعي في العراق عموما ومحافظة كربلاء بشكل خاص .

وقال المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب مشاركته الندوة العلمية لدعم الصناعة في العراق بجامعة وارث الأنبياء في المحافظة، إن “اللجنة الخماسية التي يقترحها تتكون من عضو مجلس النواب، وعضو من جامعة وارث الأنبياء ، والحكومة المحلية ، واتحاد الصناعات ، وعضو من المستثمرين “.

وأضاف إن “مهام اللجنة هو الوقوف على المشاكل والحلول لإيجاد تنمية شاملة للقطاع الصناعي في العراق عموما ومحافظة كربلاء بشكل خاص “.

وأوضح إن “دعم الصناعة الوطنية يسهم في معالجة البطالة بالعراق وبناء الدولة “، مؤكدا إن ” الصناعيين هم شركاء الدولة في النجاح “.