نائب يدعو الشركات الصينية لإحياء المصانع المتوقفة في العراق

عدد من النواب يلتقون السفير الصيني في بغداد

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا النائب فراس المسلماوي ، اليوم الثلاثاء، الشركات الصينية الاستثمارية إلى الاستثمار في كربلاء، مؤكدا ضرورة أحياء المصانع المتوقفة .

وقال المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” وفدا نيابيا ضم عددا من أعضاء مجلس النواب العراقي زار السفارة الصينية في بغداد للتباحث مع السفير الصيني “تسوي وي” حول قضية مبادرة الحزام والطريق والاتفاقية الإطارية بين بغداد وبكين وتقوية العلاقات بين البلدين “.

وأوضح  تم “خلال اللقاء التعاون لإيجاد حلول ممكنة فيما يخص زيارة الأربعين ، والتنسيق لتدريب مجموعة من موظفي دوائر المحافظة على إدارة الحشود المليونية  ، وإنشاء معرض دائم في كربلاء للصناعات الصينية  “.

وطالب المسلماوي السفير الصيني النظر لمكانة كربلاء المقدسة عالميا والتي يزورها سنويا أكثر من 50 مليون زائر،  إضافة إلى أنها محط اهتمام لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم “.

ودعا الصين الى أن “تضع بصمة  لفائدة المواطنين والزوار من دول العالم من خلال التبرع بمستشفى يكون هدية للمحافظة ، بالإضافة إلى مصانع تسهم بالتخفيف من البطالة ويوفر فرص عمل للشباب  ، وتقديم التقنية الحديثة لكربلاء لا سيما القطارات السريعة حول المحافظة وداخلها “.

 

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