نائب يحذر من وجود ستة آلاف حقل دواجن مهددة بالخسائر والإغلاق

المستقلة / علي النصر الله / ..  كشف النائب محافظة كربلاء  فراس المسلماوي، إن هناك أكثر من ستة آلاف حقل دواجن يعمل في العراق يحتضن عشرات الآلاف من الايدي العاملة هي الآن مهددة بالخسائر أو الإغلاق .

وقال المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم السبت ، عقب مشاركته التظاهرة الاحتجاجية لمربي الدواجن بالعراق ، ندعو “الحكومة المركزية للاستجابة السريعة لمطالب ودعم مربي الدواجن من صندوق طوارئ الدولة بسبب تعرضهم لخسائر مفاجئة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف “.

وأكد ضرورة “تخصيص مبالغ تعويض مربي الدواجن ضمن موازنة 2022”.

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