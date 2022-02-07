نائب يحذر من الربط الكهربائي مع الجانب السعودي واصفا إياه بالحل الترقيعي

المستقلة/- حذر عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي وعد القدو ، الاثنين ، من الربط الكهربائي مع الجانب السعودي كونه يجعل العراق تحت الوصاية السعودية ، واصفا إياه بالحل الترقيعي.

وقال القدو في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الربط الكهربائي مع السعودي هدفه جعل العراق تحت الوصاية السعودية”، مبينا أن “الشعب العراقي بحاجة لحلول جذرية بملف الكهرباء وليس ترقيعية”.

وأضاف، أن “الربط الكهربائي سيكلف الشعب العراقي مليارات الدولارات”، مشيرا الى أن “السعودية لن تعطي الكهرباء مجانا للعراق دون الدخل بشؤونه الداخلية”.

وحذر القدو من “مغبة الربط الكهربائي مع السعودية كونه يجعل العراق تحت الوصاية السعودية”.

وكان النائب السابق كريم المحمداوي أكد في تصريح سابق، أن هناك تدخلات خارجية بملف الطاقة العراقي من اجل تحقيق غايات أمريكية وآخرها الربط الكهربائي مع السعودية الذي يعد مشروعا سياسيا لا يخدم مصلحة العراق.