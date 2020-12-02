نائب يحذر القوى السياسية من تدخل السفارة الامريكية بالانتخابات المبكرة

المستقلة / – حذر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , القوى السياسية من قيام السفارة الامريكية بالتدخل في سير الانتخابات من خلال وسائل عدة , مطالبا القوى السياسية الى رصد كل التحركات وتشديد الرقابة خلال الحملات الانتخابية .

وقال جابر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء , انه ” بلاشك قيام السفارة الامريكية عبر وكلائها وتدخلها المباشر في سير العملية الانتخابية المقبلة وذلك باستخدامها لوسائل اعلام محلية وربما الضغط على مكتب الأمم المتحدة في بغداد ” .

وأضاف ان ” الرقابة ورصد حركة وكلاء السفارة واجبة منذ الان لغرض فضحها وقطع دابر تدخلاتهم”, مطالبا القوى السياسية بـ”تشكيل فرق لرصد كل التحركات وتشديد الرقابة خلال الحملات الانتخابية خاصة في مجال التويل المالي او التدخل في عمل المفوضية ” .

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي أكد، اليوم، أن عدم وجود معوقات قاهرة تمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد باستثناء عدم اكتمال نصاب أعضاء المحكمة الاتحادية، فيما أشار الى جملة صعوبات تواجه عمل المفوضية.