نائب يتوقع عودة سعر صرف الدولار إلى 1480 ديناراً

المستقلة/- توقعت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عودة سعر صرف الدولار إلى 1480 ديناراً، فيما استبعدت عودته إلى 1200 دينار، وذلك في ظل ارتفاع سعر الصرف في البورصة العراقية إلى أكثر من 1550 ديناراً.

عضو اللجنة جمال كوجر قال في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “مسألة ارتفاع أسعار صرف الدولار تعود للمضاربات السياسية والاقتصادية”، مبيناً أن “الحكومة لا تسعى وراء رفع أسعار الصرف”، كما أكد أن الأمـور ماتزال تحت سيطرة الحكومة والبنك المركزي الذي يمتلك احتياطياً عالياً من العملة”.

وتابع أن “الحكومة ستعيد سعر الصرف إلى سعره السابق البالغ 148 ألف دينار”، مؤكداً أن “أي حديث عن إعادة الأسعار إلى 120 ألف دينار أصبح من الماضي والمحال”.

من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي ورئيس ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، وفق الصحيفة، إلى أنه “غالباً ما يكون ارتفاع الأسعار سريعاً إلا أن هبوطها وعودتها إلى سابق عهدها أمر بطيء ويحتاج إلى وقت طويل”.

وأشار إلى “وجود مسببات وراء استمرار الارتفاع تتعلق بالتجار داخل البلاد”.