نائب يتوقع عودة سعر صرف الدولار إلى 1480 ديناراً

المستقلة/- توقعت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عودة سعر صرف الدولار إلى 1480 ديناراً، فيما استبعدت عودته إلى 1200 دينار، وذلك في ظل ارتفاع سعر الصرف في البورصة العراقية إلى أكثر من 1550 ديناراً.

عضو اللجنة جمال كوجر قال في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “مسألة ارتفاع أسعار صرف الدولار تعود للمضاربات السياسية والاقتصادية”، مبيناً أن “الحكومة لا تسعى وراء رفع أسعار الصرف”، كما أكد أن الأمـور ماتزال تحت سيطرة الحكومة والبنك المركزي الذي يمتلك احتياطياً عالياً من العملة”.

وتابع أن “الحكومة ستعيد سعر الصرف إلى سعره السابق البالغ 148 ألف دينار”، مؤكداً أن “أي حديث عن إعادة الأسعار إلى 120 ألف دينار أصبح من الماضي والمحال”.

من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي ورئيس ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، وفق الصحيفة، إلى أنه “غالباً ما يكون ارتفاع الأسعار سريعاً إلا أن هبوطها وعودتها إلى سابق عهدها أمر بطيء ويحتاج إلى وقت طويل”.

وأشار إلى “وجود مسببات وراء استمرار الارتفاع تتعلق بالتجار داخل البلاد”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

كاساس مدرب المنتخب العراقي: مباراة الافتتاح امام المنتخب العماني ليست سهلة

اخبار العراق

الزاملي : الاتحاد الخليجي مقتنع بالإجراءات الأمنية

اخبار العراق

بسبب الاصابة.. استبعاد أحمد فرحان وأحمد يحيى من تشكيلة المنتخب

اخبار العراق

التخطيط.. عدد سيارات القطاع الخاص بلغ (7) ملايين و(460) الف

اخبار العراق

غدا الجمعة.. البصرة تفتتح منافسات النسخة 25 من بطولة الخليج

اخبار العراق

وزير سابق.. غرق الاحياء نتيجة النقص في البنى التحتية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محمود التركي يستقبل زوار خليجي 25 بـ “الدنيا بصرة”

اخر الاخبار

كاساس مدرب المنتخب العراقي: مباراة الافتتاح امام المنتخب العماني ليست سهلة

اخبار العراق

بسبب الاصابة.. استبعاد أحمد فرحان وأحمد يحيى من تشكيلة المنتخب

اخبار العراق

التخطيط.. عدد سيارات القطاع الخاص بلغ (7) ملايين و(460) الف

اخبار العراق

غدا الجمعة.. البصرة تفتتح منافسات النسخة 25 من بطولة الخليج

اخبار العراق

وزير سابق.. غرق الاحياء نتيجة النقص في البنى التحتية

اخبار العراق

نائب يتوقع عودة سعر صرف الدولار إلى 1480 ديناراً

اخبار العراق

نائب يتوقع عودة سعر صرف الدولار إلى 1480 ديناراً

الاخبار

خبراء يؤكدون.. وضع العراق الاقتصادي جيد ولا خوف عليه

اخر الاخبار

منذ 100 عام.. مجلس النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيس له

اخر الاخبار

اخصائية.. الأطعمة الدسمة تؤخر امتصاص الكحول

اخر الاخبار

عدم اليقين الاقتصادي.. أمازون ستلغي ما يزيد عن 18000 وظيفة

اخر الاخبار

صحيفة.. الرئيس بايدن سيركز على إمداد أوكرانيا بالأسلحة هذا العام

اخر الاخبار

السوداني يعلن امتلاك حكومته ” خططا ستراتيجية” لمعالجة قطاع الكهرباء

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الخميس

اخر الاخبار

مباراة مثيرة تجمع تشيلسى ضد مانشستر سيتى من الدورى الإنجليزى

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد تقدم بعرض مالي ضعيف للتعاقد مع جواو فيليكس