نائب يتهم وزير النفط باستغلال نفوذه والمال العام في دعاية انتخابية مبكرة

المستقلة /… اتهم عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية امجد العقابي وزير النفط احسان عبد الجبار باستغلال نفوذه والمال العام في دعاية انتخابية مبكرة .

وقال العقابي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين  ان “وزير النفط رشح نفسه للانتخابات المقبلة عن محافظة البصرة، واستخدم المال العام ومنصبه لخدمة حملته الانتخابية”.

وأضاف أن الوزير “بدأ حملته الانتخابية مبكرا من خلال تقديم الوعود لمهندسي المحافظة بالتعيين، على حساب باقي المحافظات”.

وأشار إلى “وزير النفط سبق له وان وعد مهندسي النفط في محافظة ميسان بتعيينهم على ملاكات الوزارة بعد إقرار الموازنة الاتحادية، لكنه اليوم يتحدث معهم بتكبر وتعالٍ واخبرهم بكل وضوح بأن نفط ميسان بلا فائدة وهو نفط ثقيل والاولوية في العمل ستكون لمهندسي محافظة البصرة”.

وتابع العقابي “لسنا بالضد من تعيين مهندسي البصرة وجميع مواطنيها على اعتبار انها محافظة قدمت الكثير من التضحيات و80% من واردات الموازنة تأتي منها، لكننا في نفس الوقت نرفض الاسلوب المتعالي مع مهندسي ميسان والتنكيل بهم والتنصل عن الوعود المقدمة لهم”.

وأشار العقابي “من ضمن واجبي الرقابي كعضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، سأعمل على تقديم طلب لاستضافة وزير النفط في اقرب وقت ممكن للاستيضاح منه عن تلك التصرفات واسباب تنصله عن وعوده لمهندسي ميسان وتركيز العمل على رقعته الانتخابية فقط”. (النهاية)

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