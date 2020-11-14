نائب يتهم رئيس الجمهورية بالعنصرية

المستقلة / علي النصر الله / .. وصف النائب عن تحالف الفتح حامد عباس الموسوي ، مساء السبت ، بيان رئيس جمهورية العراق برهم صالح بأنه “كان عنصريا “.

وقال الموسوي في تصريح لـ(المستقلة ان البيان اسقط “كل ادعاءاته الوطنية الكاذبة والتي انخدع بها الكثيرون”.

من جانب آخر وصف تصويت أعضاء مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي بأنه “الخطوة الوطنية والقرار الشجاع الذي أقدم عليها نواب الشعب العراقي”، معتبرا إياه “وثبة عراقية بامتياز وانحياز لكل ابناء الشعب العراقي “.

وحذر الموسوي كل “من يحاول الالتفاف على هذا القانون ، أو عرقلته إذ سيكون هناك ثورة نيابية ضد هؤلاء “. (حسب قوله)