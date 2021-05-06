نائب يتهم المالية النيابية بـ”الكذب” بقضية المفسوخة عقودهم من الحشد

المستقلة /… خاطب النائب عن كتلة صادقون عدي عود المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، قائلا إنه لا “يملك غير الاعتذار لهم”، فيما اتهم اللجنة المالية في مجلس النواب بـ”الكذب”.

وقال عواد في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس “الإخوة المفسوخة عقودهم لأكون صادق معكم الآن خرجنا من وزارة المالية برفقة ممثليكم وكان رد الوزارة بعدم وجود أموال لإعادة المفسوخة عقودهم”، مضيفا “كما أن فقرة اعادتكم تم رفعها من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب”.

وأردف “لا أملك أمامكم غير الاعتذار، فقد بذلت كل ما أمكنني من جهود ولأشهر واستطعنا إضافة فقرتكم من قبل وزارة المالية وضغطنا على مجلس الوزراء لتمريرها، ولكن في أروقة مجلس النواب وبالخصوص اللجنة المالية تم حذفها وكذبوا علينا بان الفقرة ام تحذف في حينها”. (النهاية)