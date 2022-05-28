نائب يتهم الحكومة المركزية بالتقصير اتجاه كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اتهم النائب فراس المسلماوي ، الحكومة المركزية بأنها “مقصرة بحق محافظة كربلاء تقصيرا كبيراً “، مشيرا الى أن الحكومة المحلية لكربلاء أبدعت في عملها رغم التخصيصات المالية الشحيحة .

وقال المسلماوي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) مساء السبت ، إن “معوقات الحركة العمرانية في كربلاء تأتي من الجهات الحكومية المركزية والوزارات رغم أن المحافظة دائما تكون في طليعة المحافظات المنتجة “.

وأوضح إن ” الحركة العمرانية في كربلاء تعمل بتناغم كبير بين الحكومة المحلية والعتبات المقدسة “.