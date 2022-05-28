نائب يتهم الحكومة المركزية بالتقصير اتجاه كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اتهم النائب فراس المسلماوي ، الحكومة المركزية بأنها “مقصرة بحق محافظة كربلاء تقصيرا كبيراً “، مشيرا الى أن الحكومة المحلية لكربلاء أبدعت في عملها رغم التخصيصات المالية الشحيحة .

وقال المسلماوي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) مساء السبت ، إن “معوقات الحركة العمرانية في كربلاء تأتي من الجهات الحكومية المركزية والوزارات رغم أن المحافظة دائما تكون في طليعة المحافظات المنتجة “.

وأوضح إن ” الحركة العمرانية في كربلاء تعمل بتناغم كبير بين الحكومة المحلية والعتبات المقدسة “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فوائد الفشار للرجيم لا تدعيها تفوتكِ

اخبار العراق

نائب يتهم الحكومة المركزية بالتقصير اتجاه كربلاء

اخبار العراق

الاجهزة الامنية في بغداد تطالب اقليم كردستان بتسليم مقدم برنامج تلفزيوني

اخبار العراق

نائب يدعو شركات مصفى كربلاء النفطي بالتعامل مع مركز التشغيل حصراً

اخر الاخبار

تحذير من ممارسة هذه العادة اثناء الاستحمام..نتائجها كارثية

اخر الاخبار

مستجدات صادمة .. تورط مهرجان للمثليين بنشر جدري القرود في العالم

اخبار قطر

ضجة قطرية .. هذا ما حدث مع الشيف بوراك بعد تدهور حالته الصحية

اخبار قطر

ضجة قطرية .. هذا ما حدث مع الشيف بوراك بعد تدهور حالته الصحية

اخر الاخبار

من هي البريطانية التي “أشهرت اسلامها” بحضور شيخ الأزهر وتصدرت الصحف؟

اخر الاخبار

تويتر تدفع غرامة مالية قدرها 150 مليون دولار

اخر الاخبار

أخصائي يكشف العادات والاطعمة المحفزة للسرطان

اخر الاخبار

مسلسل كرتوني تنبأ بجدري القرود قبل 32 عاماً

اخر الاخبار

الاتحاد الأوروبي يكشف حول شراء جماعي للقاحات جدري القردة

اخر الاخبار

هل الشحن السريع يفسد بطارية الهاتف؟

اخر الاخبار

الصحة العالمية: يمكن احتواء جدري القردة.. ولكن بشرط!!

اخبار مصر

الجيش المصري يتفوق على التركي والإسرائيلي

اخر الاخبار

معلومات أولية تحسم جدل “انفلونزا الطماطم” والعودة للحظر والاغلاقات