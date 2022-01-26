نائب يتحرش بإعلامية لبنانية بسبب فيلم “أصحاب ولا اعز”

المستقلة /- بعد ان قام النائب المصري ​مصطفى بكري​، بالتقدم بمذكرة الى مجلس النواب المصري ضد فيلم “أصحاب ولا اعز” بإعتباره منافٍ للأعراف وللقيم المصرية، إتهمت الإعلامية اللبنانية ​ديما صادق​ النائب بكري بالتحرش بها عام 2003.

اذ أشارت ديما على وسائل التواصل الاجتماعي، الى تعرضها للتحرش من قبل النائب عام 2003، حين كانت في القاهرة تحضر لماجستير، حيث إتصلت به لأخذ موعد منه، فعرض عليها أن يناقشا الرسالة في الفندق الذي تقيم به، وقالت: “أين كان حرصك على الاخلاق المصرية يومها عندما أخذت الرد الذي يليق بك”.

وأثار منشور ديما صادق البلبلة بعد الاتهامات الصادمة التي صرحت بها ضد النائب، وانقسمت الأراء بين مصدق لروايتها وبين مكذبا لها، وسط صمت النائب تجاه هذه الاتهامات وعدم الرد.

يذكر ان فيلم أصحاب ولا أعز، قد أثار الضجة مؤخراً بعد عرضه احد على منصة نتفلكس، بسبب مشاهده الجريئة والالفاظ البذيئة، كما تعرّضت الممثلة المصرية ​منى زكي​، احدى المشاركات في هذا الفيلم لإنتقادات حادة، بعد المشهد الجريئ الذي ظهرت به وهي تخلع ملابسها الداخلية.

 

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