نائب يؤكد على اهمية المصادقة على نتائج الانتخابات للخروج من الازمة الحالية

المستقلة /- اكد النائب الكردي السابق سليم همزة اهمية الاسراع في اتمام متعلقات نتائج الانتخابات للخروج من الازمة الحالية.

وقال همزة في تصريح صحفي تابعته المستقلة ان  مسالة التوافق على مناصب الرئاسات الثلاث امر سابق لاوانه في ظل تاخر المصادقة على النتائج النهائية وعدم عقد البرلمان الجديد جلسته الاولى.

واضاف همزة ان : منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي ولحد الان لم يصل الحزبان الكرديان الرئيسيان الى التوافق حول المنصب.

وعبر عن امله بان تحمل الايام المقبلة انفراجا سياسيا يخرج البلاد من واقعها الحالي عبر البدء بالاستحقاقات الدستورية.

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