نائب يؤكد.. زيادة اعداد النواب المعارضين لحضور جلسة الاربعاء

المستقلة /- اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يارويس، الثلاثاء ، زيادة اعداد النواب المعارضين لحضور جلسة الاربعاء بعد اخفاق التحالف الثلاثي من تحقيق النصاب القانوني لتمرير رئيس الجمهورية، مبينا ان الحوار السبيل الوحيد لانهاء الازمة.

وقال يارويس في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “بعض النواب ترقبوا ما سيحصل خلال جلسة السبت الماضي وحضور الجلسة من اجل الحصول على مكاسب سياسية ومناصب في حال تمرير مرشح التحالف الثلاثي، في حين تراجع موقفهم بعد اخفاقهم في نيل مرادهم”.

واضاف ان “اخفاق انقاذ وطن سيجبرهم الى العودة لسابق توجهاتهم السياسية وانهاء الرهان على حصول مرشح الديمقراطي للفوز بمنصب رئيس الجمهورية “.

واوضح يارويس، ان “اعداد المعارضين من النواب كبير للغاية وسيرتفع خلال جلسة الاربعاء بعد انضمام قوى مستقلة الى الاطار التنسيقي والاتحاد”، مشيرا الى أنه “يتمكن التحالف الثلاثي من تمرير مرشحه دون توافق والعودة الى السياق السياسي دون الانفراد بالسلطة”.