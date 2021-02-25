نائب يؤكد ..البرلمان سيلجأ للاغلبية في حال استمرار الخلاف على الموازنة

المستقلة/- سرى جياد/ رجح عضو اللجنة المالية محمد الشبكي ذهاب البرلمان الى خيار الأغلبية في حال عجزت الاطراف السياسية التوصل إلى اتفاق.

وقال الشبكي” للمستقلة” اذا عجزت الأطراف السياسية في التوصل إلى اتفاق ، عندئذ سيكون البرلمان محرجا في هذا الموضوع وربما سيذهب إلى خيار الأغلبية.

فيما شدد على ان رغبة اللجنة المالية الحصول على توافق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالنص الذي تنتظر اللجنة الاتفاق عليه لتمرير الموازنة ،مضيفا عدم رغبتها الى العودة للتصويت بالأغلبية كما حصل في قانون تمويل العجز .