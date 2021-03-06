نائب وزير تعليم داعش في قبضة تركيا

المستقلة /- أعلنت السلطات الأمنية التركية وفي ولاية صقاريا القبض على شخص أردني الجنسية، تبيّن أنه كان يتولى منصب ما يُعرف بـ “نائب وزير التعليم” لدى تنظيم داعش الإرهابي.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها السلطات التركية حول الشخص الأردني، أنه كان مسؤولاً عن جميع المؤسسات التعليمية لدى “داعش” في المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا والعرق بين عامي (2014 – 2017).

كما أسفرت التحقيقات عن معلومات بقيام الشخص نفسه بتعذيب الأسرى في المناطق ذاتها، ونشر مشاهدها على شبكة الإنترنت بغرض الترويج للتنظيم الإرهابي.