نائب: نعمل على انشاء شركة اتصالات وطنية

BAGHDAD, IRAQ - FEBRUARY 05: Iraqi workers construct a cell phone tower February 5, 2005 in Baghdad, Iraq. As the country continues to wait for the results on their election, an updated tally of votes showed that a Shi'ite coalition with close ties to Iran still holds a wide lead over other tickets, including that of Iyad Allawi, the US-backed interim prime minister. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
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المستقلة /-أكد عضو لجنة الاتصالات والإعلام النيابية علاء الربيعي، ضرورة تأسيس شركة وطنية للاتصالات لتنافس الشركات الاستثمارية المحتكرة للقطاع الأكثر ربحاً في البلاد.

وقال الربيعي في تصريح صحافي: إن “الشركة الوطنية تجعل من كلفة الخدمة مناسبة، إضافة إلى تقديم خدمات جيدة وتوفر المنافسة بين الشركات وتحسن خدماتها من حيث جودة الخدمة المقدمة، فضلاً عن الجانب الاقتصادي من خلال توفير العملة الصعبة وضمان بقائها داخل البلد”، لافتاً إلى أن “العراق هو البلد الوحيد الذي ليس فيه شركة وطنية تنافس الشركات الاستثمارية الأخرى في قطاع الاتصالات”.

وأضاف “الرخصة الوطنية قد تم التصويت عليها من مجلس النواب، وستكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وبمساندة من هيئة الإعلام والاتصالات لتوفير الترددات لهذه الرخصة”، مشيراً إلى أن “القرار الذي صوت عليه مجلس النواب ملزم للمؤسسات المعنية والحكومة ورئيس الوزراء بعد أن تمت المصادقة عليه من رئيس الجمهورية وأصبح واجب الالتزام به من قبل هذه الجهات”.

وأشار الربيعي الى أن اللجنة البرلمانية “ستعمل على استضافة المعنيين بهذا الشأن”، موكداً أن اللجنة “تعد طلباً لاستضافة وزير الاتصالات ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات بهذا الخصوص”.

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