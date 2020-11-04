نائب : نتائج الانتخابات الاميركية لن تغير سياسة واشنطن تجاه العراق

المستقلة /- أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن نتائج الانتخابات الاميركية لن تغير سياسة واشنطن تجاه العراق في المستقبل القريب أو البعيد.

وقال رئيس اللجنة شيركو ميرويس، في تصريح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، “قبل التفكير في نتائج الانتخابات الأميركية، نحتاج إلى أن نفكر في أمور العراق وكيفية إدارة البلاد في هذه الأزمات والتفكير في مصلحة العراق والعراقيين واستقرار العراق وتقوية اقتصاده وبناء علاقات دولية وإقليمية بشكل متوازن مع الجميع”.

وأضاف، أن “الاستراتيجية الأميركية الخارجية تجاه العراق، لن تتغير بعد إعلان النتائج الأميركية، ومهما كانت النتيجة، فسوف تبقى سياسة واشنطن تجاه بغداد ثابتة”.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال خلال المؤتمر الصحفي، أمس الثلاثاء، إن “علاقات تقوم بين الدول وليس الأشخاص”، مؤكداً أن “العراق يتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية كدولة، ويطلب التعامل بالمثل من حيث احترام السيادة وغيرها”.

وأكد ملا طلال، أن نتائج الانتخابات الأميركية “لن تؤثر” على مخرجات زيارة وفد الحكومة إلى واشنطن، وما شهدته من تفاهمات.