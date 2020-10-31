نائب: منح أراضي للسعودية يهدد الأمن الوطني العراقي

المستقلة /- قال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عدنان الاسدي، اليوم السبت، إن إعطاء بادية السماوة إلى السعودية يهدد الأمن الوطني.

وذكر الأسدي في تغريدة على موقع تويتر: أن “‏هناك توجه باعطاء بادية السماوة كاستثمار الى السعوديين، وهذا يهدد الامن الوطني، بل إن كل استثمار لرقعة كبيرة من الأرض الى دول الجوار لن يستفيد منه العراق”.

وأضاف “سيكون (هذا الاستثمار) ضمانة للامن الغذائي لتلك الدول ويهدد الامن الغذائي لبلدنا وشعبنا لذا نرى ان هذا المشروع يهدد أمن العراق”.

وتخطط الحكومة لمنح السعودية 150 ألف دونم من أراضي السماوة فضلا عن أراضي أخرى في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.