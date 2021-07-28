نائب مقرب من المالكي يشكك بقرار انسحاب القوات الامريكية من العراق

المستقلة /- وصف عضو اللجنة الامنية النيابية كاطع الركابي ، اتفاق العراق وواشنطن بشكل اجلاء القوات القتالية الامريكية من العراق بانه غير واضح ومبهم”.

وقال الركابي ، في تصريح صحفي تابعته المستقلة : ان الحديث بين الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يتطرق الى اعداد القوات المقاتلة واماكن تواجدها في العراق ، وتحت اي ذريعة بقت كل هذه الفترة على الرغم من ان الاتفاق الاستراتيجي السابق ادى الى انسحاب القوات المقاتلة بالكامل عام 2011 “.

واشار الركابي الى ان مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع البرلمانية دعت في مرات كثيرة الى استضافة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في البرلمان ، لتوضيح بعض الامور ، لكنه لم يستجب طيلة سنة كاملة ، وبالتالي من غير الواضح ان البرلمان سيستضيف الكاظمي لبيان ما تم الاتفاق عليه في واشنطن “.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد ان الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية كان ايجابيا جدا ، وكان من اجل مستقبل العلاقات “.

وقال :” ان الحوار عزز السيادة العراقية وهو يوم مهم وتاريخي للعراق، وهو بداية مرحلة لتنظيم العلاقات واخراج كافة القوات المقاتلة الأمريكية من العراق”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مصر ترفع حالة الإستنفار بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

اخر الاخبار

تحالف المنبر العراقي بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات البرلمانية

اخبار العراق

التربية : موظف الاقتراع سيحصل على كتاب شكر ومكافأة مالية 150 الف دينار

اخبار العراق

خام البصرة الخفيف يسجل أعلى سعر قياسا لخامات منظمة اوبك

اخر الاخبار

تعليق مثير من رئيس وزراء قطر السابق على “أنظمة التجسس”

اخر الاخبار

سوريا: الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة كوبا انتهاك فاضح لكل الاتفاقيات الدولية

اخبار العراق

نائب مقرب من المالكي يشكك بقرار انسحاب القوات الامريكية من العراق

اخبار العراق

نائب مقرب من المالكي يشكك بقرار انسحاب القوات الامريكية من العراق

اخر الاخبار

دراسة .. الدهون الضارة تسبب السمنة وتزيد من خطر الإصابة بالخرف

اخر الاخبار

تطبيق إنستغرام يعتزم جعل حسابات المراهقين تلقائية

اخبار العراق

النزاهة تحبط محاولة تهريب مادة حديد السكراب ومعاملة قرض مخالفة للضوابط

اخبار العراق

نائب تتهم شركة (جي اي) الأمريكية بتدمير قطاع الكهرباء ونهب أموال الشعب

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا ودرجات الحرارة دون 45 درجة مئوية

اخر الاخبار

الصحة العالمية : معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفع بنسبة 8٪

اخبار العراق

السفير الأميركي يؤكد استمرار بلاده بدعم الحكومة العراقية لمواجهة التحديات

اخبار العراق

الصحة : العراق متعاقد بكميات كبيرة مع الشركات المنتجة للقاح كورونا

اخبار العراق

ائتلاف النصر يحذر مما وصفها بـ “المغامرات والعنتريات” في ملف تحقيق السيادة