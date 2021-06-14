نائب مصري يحلف بالطلاق فى البرلمان ويشبه وزير المالية بالنبي يوسف

المستقلة/-أحمد عبدالله/شهدت جلسة مجلس النواب المصري جدلا كبيرا اليوم الإثنين؛ بسبب تشبيه أحد أعضاء البرلمان، وزير المالية الدكتور محمد معيط بالنبي يوسف عليه السلام.

وانطلقت شرارة الجدل، بعدما حلف النائب حمادة زهير، بالطلاق 3 مرات أن وزير المالية أفضل وزير، وبعدما اعترض أحد النواب كررها مرة ثانية ”عليّ الطلاق وزير المالية أحسن وزير“.

وأثار حديث النائب ضحك وزير المالية الذي كان حاضرا جلسة البرلمان.

وواصل عضو البرلمان قوله: ”سيدنا يوسف جاء وأدار خزائن مصر في نفس الظروف التي يدير فيها الدكتور محمد معيط وزارة المالية“

ووجه النائب مثير الجدل حديثه لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، قائلا: ”وعليّ الطلاق أنت أحسن رئيس مجلس“.

واعترض حزب ”النور“ السلفي، على التشبيه وكلام النائب بالقسم بـ“الطلاق“، ما دعا رئيس المجلس إلى طلب حذفها من المضبطة وصوت الأعضاء الحاضرون في الجلسة على ذلك.

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