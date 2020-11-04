نائب: مشروع دولي يهدف الى افلاس العراق تماماً والقضاء على اقتصاده

المستقلة … يعتبر العراق بلداً نفطياً بحتا لتعتمد موازنته السنوية على 90% من الوارادت النفطية، وهو ما يجعل العراق يعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من ازمة مالية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط.

انخفاض اسعار النفط و الوضع الاقتصادي السيء الذي مر ولا زال يمر به العراق جعل الحكومة عاجزة امام تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في دوائر الدولة.

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كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، عن وجود مشروع دولي، يهدف الى إعلان افلاس العراق في القريب العاجل.

وبحسب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، عبدالهادي السعداوي، إن “هناك مشروعاً ودوافع خارجية لجعل العراق مثل لبنان من خلال افلاس الدولة العراقية، ويكون عليها ديون كبيرة جداً، وستكون حتى مبيعات النفط غير كافية لتسديد الديون، وهنا يدخل المنقذ الأمريكي، ويقوم هو بتسديد الديون واعطاء الرواتب للموظفين، مقابل ان العراق يلتزم بسياستها المطلقة مدى الحياة”.

و أضاف السعداوي أن هذا المشروع لايهدف الى افلاس العراق فقط انما للضغط بشكل كبير لتطبيع العلاقات مع الكيهان الصهيوني، وهناك ايادي عراقية تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، على هذا المشروع.