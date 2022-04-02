نائب: مشاركة حكومة الاقليم في مؤتمرات النفط الدولية تجاوز على صلاحيات المركز

المستقلة/- وصف النائب علي شداد الفارس ما تقوم به حكومة اقليم كردستان من توقيع مذكرات تفاهم والمشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بقطاع النفط والغاز بانه تجاوز على صلاحيات الحكومة الاتحادية ، منتقدا في ذات الوقت صمت الحكومة المركزية على مثل هكذا تصرفات.

وقال الفارس ان “مشاركة حكومة اقليم كردستان في المؤتمرات الدولية الخاصة بقطاع النفط والغاز وتوقيعها مذكرات تفاهم مع جهات دولية اخرى يعتبر تجاوز صريح على صلاحيات الحكومة المركزية” ، لافتا الى انه بصدد توجيه اسئلة نيابية لرئيس الوزراء “لصمته غير المبرر حيال تصرفات حكومة الاقليم”.

وأشار الى انه “يعول على الحكومة القادمة لاتخاذ اجراءات صريحة بحق حكومة اقليم كردستان لمنعها من الاستمرار بعمليات تصدير النفط وارغامها على الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية.”

واشار الفارس الى “امكانية اتخاذ عقوبات كبيرة بحق حكومة الاقليم ومطالبتها بدفع تعويضات مالية الى حكومة المركز فيما لو اصرت على الاستمرار بعمليات تصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية”  .

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