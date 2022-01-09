نائب مستقل : سنقدم ادلة لمنع الحلبوسي من الترشح لرئاسة المجلس مرة اخرى

المستقلة /- اكد النائب الفائز المستقل باسم خشان، ان الكثير من الادلة والمخالفات الدستورية التي قام بها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حيث ستقدم الى رئيس السن الذي يدير جلسة مجلس النواب الاولى، لمنع الحلبوسي من الترشح لرئاسة المجلس مرة اخرى.

وقال خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الكثير من الادلة ستوضع امام رئيس السن محمود المشهداني، حيث تتضمن هذه الوثائق مخالفات دستورية ارتكبها محمد الحلبوسي خلال رئاسته للبرلمان في الدورة السابقة”.

واضاف ان “هذه الادلة من شأنها منع الحلبوسي من الوصول الى رئاسة البرلمان مرة اخرى”، موضحا ان “النائب باسم خشان سيكون على رأس القائمة التي ستقدم هذه الادلة التي تدين الحلبوسي وتؤكد ارتكابه للمخالفات”.

وبين ان “الصدريين الداعيين للاصلاح من المفترض انهم لن يقفوا الى جانب الحلبوسي ويوصلوه الى رئاسة البرلمان مرة اخرى، حيث ان الداعي للاصلاح لايمكن ان يرشح شخصا ارتكب الكثير من المخالفات الدستورية”.