نائب مستقل : سنقدم ادلة لمنع الحلبوسي من الترشح لرئاسة المجلس مرة اخرى

المستقلة /- اكد النائب الفائز المستقل باسم خشان، ان الكثير من الادلة والمخالفات الدستورية التي قام بها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حيث ستقدم الى رئيس السن الذي يدير جلسة مجلس النواب الاولى، لمنع الحلبوسي من الترشح لرئاسة المجلس مرة اخرى.

وقال خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الكثير من الادلة ستوضع امام رئيس السن محمود المشهداني، حيث تتضمن هذه الوثائق مخالفات دستورية ارتكبها محمد الحلبوسي خلال رئاسته للبرلمان في الدورة السابقة”.

واضاف ان “هذه الادلة من شأنها منع الحلبوسي من الوصول الى رئاسة البرلمان مرة اخرى”، موضحا ان “النائب باسم خشان سيكون على رأس القائمة التي ستقدم هذه الادلة التي تدين الحلبوسي وتؤكد ارتكابه للمخالفات”.

وبين ان “الصدريين الداعيين للاصلاح من المفترض انهم لن يقفوا الى جانب الحلبوسي ويوصلوه الى رئاسة البرلمان مرة اخرى، حيث ان الداعي للاصلاح لايمكن ان يرشح شخصا ارتكب الكثير من المخالفات الدستورية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تحالف “تصميم” برئاسة اسعد العيداني يعلن انه كتلة مستقلة بذاتها

اخبار العراق

مصدر : نواب الكتلة الصدرية يعقدون اجتماعا وهم يرتدون الاكفان

اخبار العراق

تقرير : انخفاض صادرات العراق النفطية إلى امريكا لتصل الى 226 الف برميل

اخبار العراق

بافيل طالباني يترأس وفد مشترك لحسم ملف مرشح رئيس الجمهورية

اخر الاخبار

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الاحد

اخبار العراق

في ظل الانقسامات الحاصلة.. اطراف سياسية ترجح تأخير تشكيل الحكومة المقبلة

اخبار العراق

الكناني : تحالفي الاطار والكتلة الصدرية لم يحسما امر دخولهما ككتلة واحدة

اخبار العراق

الكناني : تحالفي الاطار والكتلة الصدرية لم يحسما امر دخولهما ككتلة واحدة

اخبار العراق

نائب مستقل : سنقدم ادلة لمنع الحلبوسي من الترشح لرئاسة المجلس مرة اخرى

اخر الاخبار

شركة ”وان بلس“ الصينية تكشف عن هاتفها الرائد ”OnePlus 10 Pro“

اخبار العراق

احصائية : تراجع كبير للصادرات النفط العراقية الى المصافي الصينية المستقلة

اخبار العراق

العراق الأكثر استيراداً لفاكهة اليوسفي “اللالنكي” من تركيا

اخبار العراق

النزاهة : صدور اوامر استقدام لمسؤولين في محافظتي الديوانية ونينوى

اخبار العراق

الخنجر رئيسا لتحالف جديد بين عزم وتقدم ..والحلبوسي المرشح لرئاسة البرلمان

اخبار العراق

وفاة الخبير الاقتصادي العراقي سنان الشبيبي

اخبار العراق

آلية توزيع المنحة السنوية تثير سخط الأدباء والصحفيين

اخر الاخبار

السلوك الاجتماعي والبناء الثقافي