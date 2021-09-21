نائب محافظ كربلاء : لدينا رصيد كافي لتجهيز سائل الغاز يصل الى 450 طن

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، اليوم الثلاثاء،  إن “المحافظة لديها رصيد كافي من منتوج سائل الغاز يصل الى 450 طن لغرض تجهيزه الى المواكب الحسينية خلال زيارة الاربعينية .

وقال الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” الاستهلاك الفعلي سابقا يصل إلى  ( 20 ) ألف اسطوانة يوميا  ، أما ألان  ما يقارب ( 45 ) ألف اسطوانة خلال أيام  زيارة الاربعينية الحالية ،  والعدد بالتزايد “.

وأضاف إن “هذا التجهيز تقوم به ( 43 ) عجلة من داخل المحافظة ، و ( 17 ) عجلة ساندة من المحافظات “.

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