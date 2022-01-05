نائب محافظ كربلاء: تجهيز حصة الكهرباء غير عادل

المستقلة / علي النصر الله / .. وصف نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي ، توزيع حصص الكهرباء في المحافظة بـ”غير عادل” من الحكومة المركزية ، مؤكدا إن كربلاء تنتج 1800 ميكا واط من قبل محطات الانتاج الأربعة في المدينة .

وقال الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “ملف الكهرباء شاك ويحتاج الى معالج حقيقية من قبل الحكومة المركزية ، ولدينا في كربلاء مشكلة في الإنتاج والتوزيع والنقل والاستهلاك “.

وأوضح إن “كربلاء من المحافظات التي تجهز بحصة قليلة ، وهذا التجهيز ( ثلاث ) ساعات انقطاع و ( ساعة ) تشغيل في اعلى الاوقات لا يتناسب مع حجم السكان “.

وأضاف إن ” كربلاء لديها أربعة محطات كهربائية تنتج ( 1800 ) ميكا واط ، وبالتالي تكون كربلاء مجبرة على هذا التجهيز رغم المخاطبات المستمرة من قبل الحكومة المحلية لوزارة الكهرباء “.

وناشد الفتلاوي وزارة الكهرباء تجهيز كربلاء اسوة بباقي المحافظات التي تجهز بـــ ( 24 ) ساعة أو ( 18 ) ساعة خشية خروج الاهالي في تظاهرات تطالب بالتوزيع العادل “.