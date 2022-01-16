نائب : متجهون نحو تفعيل المبادرة الزراعية لمواجهة ظاهرة الجفاف

المستقلة /- يسعى مجلس النواب، خلال دورته الخامسة، إلى تفعيل المبادرة الزراعية من أجل الحد من ظاهرة الجفاف التي يعانيها العراق، فضلا عن استخدام التقنيات الحديثة لاستصلاح الأراضي الزراعية من أجل المحافظة على الكائنات الحية التي بدأت تنقرض بسبب التصحر وإعادة المناخ الطبيعي للبد.

وقال عضو مجلس النواب محمود السلامي في حوار تابعته المستقلة، إننا “متجهون نحو تفعيل المبادرة الزراعية خلال هذه الدورة لكون هذه المبادرة مهمة، ولاسيما أن هناك دراسة وافية معدة عن هذا المشروع سوف تحل مشكلة المياه، لا سيما أن الأراضي سيكون استيعابها للمياه أقل بكثير عندما تكون مستصلحة من استيعابها الأراضي غير المستصلحة” .

وأضاف السلامي، أن “هناك خطة كاملة معدة بهذا الشأن، بالإضافة إلى استشاريين بهذا الجانب، من أجل جعل هذه الدراسة قرار مشروع أو قانون يمر لمصلحة البلد” .

وتابع، أن “مناطقنا الزراعية تحتاج إلى تفعيل المبادرة الزراعية، لا سيما أن النفط لن يبقى على وضعه الحالي، لذلك سيكون إيرادنا القادم من خلال الزراعة والاستثمار”.

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