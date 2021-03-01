نائب : مافيات وجهات سياسية وراء تهريب العملة الصعبة من العراق

المستقلة /- حذرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ندى شاكر جودت، من تهريب العملة الصعبة من العراق، وأن هناك مافيات وجهات سياسية وراء تهريب العملة من البلاد.

وقالت جودت، إن العملة الصعبة في كل بلدان العالم يتم الحفاظ عليها ولا يتم التفريط بها على الإطلاق، مبينة أن تهريب العملة الصعبة يسبب أضراراً كبيرة في الاقتصاد العراقي.

وأضافت أن العراق يستورد 90% من المواد الاستهلاكية بالعملة الصعبة، وهذا يمثل تدميراً للاقتصاد العراقي.

وأشارت جودت إلى أن الرقابة الحكومية على شركات الحوالة المالية لمتابعة عملية تهريب العملة الصعبة من العراق، مغيبة كونها تابعة لمافيات وجهات وشخصيات سياسية.