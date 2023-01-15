نائب.. ليس لدى الحكومة سلطة تسديد مرتبات موظفي الدولة بالدولار

المستقلة /- شهدت أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، ارتفاعاً كبيراً أثار هلع ذوي الدخل المحدود وحتى شريحة الموظفين، بينما يقترح نـواب عـدداً من الحلول بشأن أزمــة سعر صـرف الدينار مقابل الدولار في الأسواق المحلية، من بينها توزيع جزء من مرتبات موظفي الدولة بالدولار.

وفي هذا الصدد، قال النائب معين الكاظمي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد، إنه “ليس لدى الحكومة سلطة تسديد مرتبات موظفي الدولة بالدولار”، مشيراً إلى أن “التوجه العام الآن هو تسهيل تحويل المبالغ لاستيراد التجار ضمن فواتير أصولية ورسمية ويتم التحقق من المواد المستوردة”.

وأضاف الكاظمي، أن “الآلية قد تسمح بضخ دولار أكثر إلى الاستيراد وعندئذ لن تتنافس عليه الصيرفات، ما سيؤدي إلى هبوط سعره مقابل الدينار العراقي”، معتبراً أن “هذه المبادرات التي كان البنك المركزي يتبعها قد تنهي الأزمة”.

ودعا الحكومة إلى “تسهيل الحوالات بالإضافة إلى بيع الدولار مقابل فيزا السفر وتذكرة الطائرة”.

بينما لفت القيادي في الإطار التنسيقي جمال حسن وفق الصحيفة إلى أن “خيار منح جزء من رواتب الموظفين بالدولار لا يزال وارداً لكبح ارتفاع سعره”.

وأضاف حسن، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار هو ضمن سياسة الضغط من خلال الورقة الاقتصادية، وهو أمر تدركه القوى السياسية والخبراء في ملف المال”، لافتاً إلى أن “الوضع قلق وقد يزداد صعوبة مع الأيام”.