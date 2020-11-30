نائب لـ المستقلة يكشف أسباب زيادة ساعات العمل في كربلاء

المستقلة /- سرى جياد/أكد نائب محافظ كربلاء علي الميالي أن زيادة ساعات العمل في محافظة كربلاء من أجل المصلحة العامة.

وقال الميالي لـ المستقلة قرار محافظ كربلاء أن يكون الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة لغاية الساعة الثالثة لزيادة ساعات عمل الموظفين وإكمال معاملات المواطنين،بعد تراكمها بسبب حظر التجوال الذي فرض منذ آذار الماضي بسبب تفشي جائحة (كورونا).

جاء ذلك عبر كتاب تم تعميمه إلى جميع دوائر المحافظة وتم نشره في المستقلة مسبقا.