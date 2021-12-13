نائب كردي سابق : الحكومة المقبلة ستكون “أغلبية توافقية”

المستقلة /- أكد النائب الكردي السابق عبد الباري زيباري، أن الحكومة المقبلة ستكون “أغلبية توافقية”، فيما أشار الى أن الحزبين الكرديين الرئيسين لم يتفاوضا حتى الآن بشأن منصب رئيس جمهورية العراق.

وقال زيباري في حوار تابعته المستقلة اليوم الاثنين، “ليس لدى الكتل الكردستانية الكثير من المشكلات في التفاوض مع نظيرتها الأخرى، وتنتظر ما تؤول إليه مباحثاتهم في اختيار رئيسي مجلس النواب والوزراء”.

وأضاف أن “الحزبين الرئيسين لم يتفاوضا حتى الآن بشأن منصب رئيس جمهورية العراق، ولن يكون هناك الكثير من المشكلات بينهما بشأن هذا المنصب”.

وأعرب زيباري عن قناعته التامة بأن الحكومة المقبلة ستكون “أغلبية توافقية”، وهو طرح جديد على الساحة السياسية العراقية.

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