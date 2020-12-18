نائب كردي : تأخير الاتفاق بين بغداد واربيل لعدم وجود سيولة نقدية و”الضبابية”

المستقلة /… قالت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير ان تأخير الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان لعدم وجود سيولة نقدية لدى الاولى و”الضبابية” في طبيعتها.

وقالت شيخ دلير في بيان له وتلقته (المستقلة)… اليوم الجمعة ان “الحكومة الاتحادية تحاول في كل اجتماع لها رفع سقف المطالب امام حكومة الاقليم وايصالها الى مرحلة تعجيزية والمماطلة الى اقصى حد ممكن بسبب انعكاس مشهد الشد والتوتر السياسي الحزبي بين ممثلي الحكومة في بغداد، مؤكدةً ان “السبب الرئيس وراء ذلك يعود لعدم توفر السيولة النقدية في البنك المركزي العراقي والتي بسببها لم تتمكن من ارسال الاموال الى الاقليم”.

واضافت ان” الاقليم اعرب عن استعداده الكامل لتسليم الواردات الى شركة تسويق النفط “سومو”وبشكل منتظم شهرياً،اضافة الى حل مشاكل ايرادات المنافذ الحدودية والكمارك،الا ان الحكومة لم تعطِ اي اجابة بموافقتها على الاتفاق من عدمه” .

وأكدت شيخ دلير ان ” وجود مشاكل مالية كبيرة تواجهها الحكومة الاتحادية،مما اخر التوقيع على الاتفاق، وبالتالي اثر سلبا على شعب الاقليم بعد تدهور الاوضاع المعيشية هناك بسبب تأخير الرواتب التي يجب ان ترسلها الحكومة المركزية فورا،بعد ان استجابت حكومة الاقليم لجميع مطالبها” .

واشارت الى ان “الشعب العراقي بشكل عام وكوردستان بشكل خاص عليهم ان يفهموا بان الاستجابة وصلت اعلى مستوياتها من قبل الوفد الكوردي المفاوض ايمانا منه بان قوت المواطن وحياته اهم من كل شي،وما زالت كوردستان بانتظار استجابة حكومة بغداد لهذا الامر”. (النهاية)