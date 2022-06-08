نائب : قانون الامن الغذائي يعتبر باطل ولايمكن تطبيقه من حكومة تصريف الاعمال

المستقلة/- أكد العضو السابق باللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي يعتبر قانون باطل ولايمكن تطبيقه من قبل حكومة تصريف الاعمال اليومية، لافتا الى إمكانية ان ترسله الحكومة الجديدة الى البرلمان من اجل تشريعه.

وقال موحان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الدوائر التنفيذية في وزارة المالية وكذلك التخطيط ورئاسة الوزراء والمحافظات لايمكنها التصرف او تنفيذ قانون الدعم الطارئ كونه باطل وغير قانوني”.

وأضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية واضح ولاغبار عليه إزاء قانون الدعم الطارئ، حيث لايمكن لحكومة تصريف الاعمال تنفيذه، ولكن هناك إمكانية ان ترسله الحكومة الجديدة الى البرلمان من اجل التصويت عليه وتمريره”.

وبين ان “العراق بحاجة الى أموال لتسيير اعماله، ولكن ينبغي اللجوء أولا الى تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم اعداد الموازنة والتصويت عليها بدلا من الذهاب نحو قانون يؤيده التحالف الثلاثي ويرفضه الاطار التنسيقي”.