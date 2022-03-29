نائب: قانون الامن الغذائي الطارئ مشروع سيخلق تعارض مع قوانين الموازنات

المستقلة / علي النصر الله / .. وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي ، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بأنه مشروع سيخلق تعارض مع قوانين الموازنات للسنوات القادمة وهو يمثل موازنة كاملة إذا رفعت عنها الرواتب .

وقال المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء، إن ” أساس فكرة القانون وجود وفرة مالية بسبب ارتفاع أسعار النفط، فلماذا يخول وزير المالية في المادة (6) اولا، بالاقتراض الداخلي والخارجي “.

وأوضح إن “تسمية الحساب في المادة أولا ، دعم الامن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر، والعنوان عائم ويتضمن أكثر من شق ولكل شق فيه عنوان يختلف مضمونا مع العنوان العام (الدعم الطارئ للأمن الغذائي) “.

وطالب المسلماوي “رئيس مجلس النواب تأجيل التصويت على هذا القانون لحين اعداد الموازنة ، وتأسيس صندوق سيادي وهو الحل وليس مثل هذه الحلول الترقيعية، والتي تثير شكوك كثيرة حول كيفية تمويلها وإنفاقها وتسوية.