نائب فائز يؤكد.. قرب الاتفاق بين الاطار والتيار الصدري على تشكيل حكومة توافقية

المستقله/- اكد النائب الفائز عن تحالف قوى الدولة احدى مكونات الاطار التنسيقي علي شداد الفارس، الخميس، عن قرب الاتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، مشيرا إلى أن هناك تناغم كبير بين القطبين لتشكيل حكومة توافقية.

وقال الفارس في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “التوجه العام بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري الدخول لمجلس النواب ككتلة كبيرة لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف أن “الجلسة الاولى لمجلس النواب ستشهد توافقا بين الاطار والتيار واذابة جميع الخلافات للمضي باختيار الرئاسات الثلاث”، مشيرا الى “استمرار المناقشات بين الأطراف الشيعية لمعالجة الانسداد السياسي وتذويب للجليد وانهاء الخلافات السابقة”.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي اكد في وقت سابق، وجود بريق امل من خلال استمرار التفاهات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.