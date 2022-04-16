نائب عن كتلة القانون يدعو لإعادة  ثقة العملية السياسية

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا النائب عن كتلة دولة القانون فراس المسلماوي ، الى معالجة حالة “اللايقين” التي تسود العملية السياسية بالوقت الحالي واعادة الثقة بها بعد الانسداد السياسي .

وقال المسلوماوي بعد لقائه وفدا من مكتب حركة عصائب الحق في كربلاء، مساء السبت، في تصريح لــــ ( المستقلة ) ، إن “الكتلة ترغب بتشكيل حكومة قوية قادرة على خدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم ، من خلال إعادة التحالفات من جديد وتغليب مصلحة الشعب والوطن “.

وأكد ضرورة زيادة الموازنة الخاصة بكربلاء باعتبار سكانها أكثر بضعف مما مسجل رسميا .

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