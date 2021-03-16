نائب : ضغوطات لتعطيل الموازنة لأكبر وقت حتى الاتفاق مع الاقليم

المستقلة /- علي النصر الله / .. كشف عضو تحالف الفتح النيابية النائب حامد الموسوي ، مساء الثلاثاء، عن وجود ضغوطات “كبيرة” تمارس على القوى السياسية في محاولة لتعطيل الموازنة لأكبر فترة ممكنة الى حين الوصول الى اتفاق مع الاقليم .

وذكر الموسوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) “هنالك محاولات من قبل القوى الكردية في حكومة اقليم كردستان لفرض إرادتها على الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمطالبها في الموازنة ، “.

وقال إن ” التصريحات الاخيرة من قبل القيادات الكردية محبطة، وغير دستورية و لن نسمح به بأي شكل من خلال إصرارنا على استكمال الموازنة في اسرع وقت “،

مؤكدا عدم وجود “حتى اللحظة أي أتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم بالموازنة مع الوفود السياسية التي حضرت من الإقليم مع القوى السياسية “.