نائب: شركات جباية الكهرباء اكبر عمليات الفساد وهدر المال العام

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المستقلة.. أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل خميس المحلاوي أن شركات جباية الكهرباء  تشهد اكبر عمليات فساد وهدر للمال العام .

وقال المحلاوي في تصريح تلقته (المستقلة) من منطلق مسؤولياتنا الدستورية والقانونية وبعد وردود معلومات مؤكدة لنا بحجم الفساد خاطبنا وزارة الكهرباء بعدد من الكتب الرسمية لتزويدنا بأوليات شركات الجباية وآلية عملها من اجل مقاطعة المعلومات التي وصلتنا.

وأشار الى أن “وزارة الكهرباء لم تقم بالإجابة متعمدة ذلك وبمخالفة واضحة للقانون”.

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