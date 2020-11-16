نائب: شركات الاتصالات غير قادرة على توفير خدمة الـ4G وخدماتها خدعة

المستقلة … بحسب النائب عن البرلمان العراقي علاء الربيعي فأن الخدمات التي تقدمها شركات النقال للمواطنين “خدعة”

المستقلة/ سرى جياد/وصف عضو لجنة الاعلام والاتصالات الاتصالات في مجلس النواب علاء الربيعي الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف النقال التي تعمل في البلد منذ سنوات بالـ”خدعة”، مبيناً انها غير قادرة اصلا على توفير خدمة الـ4G.

وقال الربيعي لـ لمستقلة ان تلك الشركات خدعت المواطنين بتوفير خدمة الـ3G ،وهي في الوقت نفسه غير قادرة على توفير خدمة الـ4G،مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستشهد دخول شركات رصينة ومعروفة على صعيد العالم لتدخل إلى السوق العراقية الواعدة عبر مزايدة شفافة ، تكون تفاصيلها واضحة ومعروفة للجميع، يمكنها ان تحترم اسمها وسمعتها وعملها وتوفر خدمة ممتازة باسعار مناسبة بتحقيق ارباح خيالية كما هو معمول في باقي الدول.

وأضاف أن عدد المشتركين لدى شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة حاليا بلغ نحو 38مليون مشترك ، الا ان تلك الشركات لايهمها من هذا العدد سوى الربح الذي تحققه منهم مقابل تقديم خدمات سيئة اختفت من دول العالم والجوار في الوقت الحالي.

وحمل الربيعي هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية تأخير دخول خدمة الـ4G للعراق لحد الان ، وتراكم الديون على تلك الشركات والتي يمكن باستحصالها توفير مبالغ تصل الى مليارات الدولارات والتي يمكن ان تعين العراق بالخروج من ازمته المالية.