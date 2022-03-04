نائب سوري : بوتين استأذن الأسد بغزو أوكرانيا

المستقلة /- أثار عضو البرلمان السوري خالد العبود، الذي يمثل كتلة تحالف ما يسمى “الجبهة الوطنية” التي يقودها حزب “البعث” الحاكم في سوريا منذ أكثر من نصف قرن، السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته في لقاء تلفزيوني.

وقال “العبود” في حوار على التليفزيون الرسمي ، إن وزير الدفاع الروسي جاء إلى دمشق وجلس مع الرئيس بشار الأسد وأخبره أنهم سوف يغزون أوكرانيا، فرد عليه بشار الأسد بالقول : اتكلوا على الله”.

وأثارت تصريحات النائب السوري، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن النائب “يهذي”، كما أعادوا صورًا لبشار الأسد عندما كان معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا وهو يقف خلفه في منظر مُهين.