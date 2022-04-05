نائب سابق يؤكد على اهمية التحاور بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية

المستقلة/-جدد النائب السابق عن تحالف الفتح حسن شاكر، تأكيده على اهمية التحاور والتفاهم بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية من اجل الحفاظ على حقوق المكون الاكبر وعدم تفرد كتلة معينة بتمثيل هذا المكون وتهميش الكتل الاخرى.

وقال شاكر في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “العملية السياسية لايمكن ان تمضي بالاقصاء والتهميش وانما من خلال التفاهم مع الاطراف الاخرى والتوافق معها للخروج من الازمة الراهنة”.

واضاف ان “العملية السياسية تشكلت على اساس التوافقات والتفاهمات والمشتركات، اذ من غير الصحيح ان يتفرد بالسلطة صاحب اعلى عدد من المقاعد داخل البرلمان، وبالتالي فأن المضي وفق هذا المنطق امر مستبعد”.

وبين ان “هناك مصالح وامتيازات للمكون الشيعي اذ لابد من تحقيقها من خلال التفاهم مع الكتلة الصدرية اذ من غير الصحيح ان يكون لوحده الممثل عن المكون الشيعي كما لايصح ان يكون الاطار لوحده الممثل لهذا المكون”.