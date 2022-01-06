نائب سابق يؤكد.. الحلبوسي اذا فاز سيوسع نفوذه ويسيطر على المحافظات

نائب سابق يؤكد.. الحلبوسي اذا فاز سيوسع نفوذه ويسيطر على المحافظات

المستقلة /- أكد عضو مجلس النواب السابق ياسين العبيدي، الخميس، أنه في حال تم التجديد لمحمد الحلبوسي بولاية جديدة برئاسة البرلمان فسيوسع نفوذه ويسيطر على المحافظات.

وقال العبيدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “محمد الحلبوسي استخدام المال والنفوذ لتسقيط الخصوم وزج الناشطين في السجون من آجل بسط نفوذه في تلك المحافظات”.

وأضاف أنه “يجب على القوى الشيعية أن تدرك خطورة التجديد للحلبوسي ولا تذهب بهذا الاتجاه مهما كان حجم الضغوط الخارجية”.

وترفض قوى سياسية وشعبية التجديد للرئاسات الثلاث لولابة جديدة وعلى رأسهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.