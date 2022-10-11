نائب سابق : لقاء أربيل جاء لحسم الأمور بشأن رئاسة الجمهورية

المستقلة/- اكد النائب السابق رسول راضي، ان لقاء أربيل بين الحلبوسي والفياض والبارزاني جاء لحسم الأمور بشأن رئاسة الجمهورية، لافتا الى ان جلسة الغد قد تكون حاسمة لاختيار احدى الشخصيات لهذا المنصب.

وقال راضي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “زيارة الحلبوسي والفياض الى أربيل ولقاء مسعود بارزاني ستحسم الأمور بحيث يتم بموجبها تقديم مرشح متفق عليه بين الاكراد لرئاسة الجمهورية او إعادة سيناريو 2018 بتقديم مجموعة مرشحين ويترك الخيار للبرلمان”.

وأضاف ان “هناك تقارب بين الاكراد في الأيام الماضية على طرح عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية مع الاتفاق على المناصب الأخرى في الإقليم وباقي المحافظات، وزيارة وفد بغداد الى أربيل جاءت من اجل حسم هذا الامر”.

وبين ان “جلسة يوم غد قد تكون حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية سواء بتقديم مرشح او مجموعة مرشحين، ومن المرجح انها لن تحسم بجولة واحدة وانما من خلال جولتين، في حالة لم يصوت ثلثي البرلمان لصالح شخصية معينة وبالتالي سينحصر التنافس بين اكثر شخصيتين حصلتا على اعلى الأصوات”.