نائب سابق : لقاء أربيل جاء لحسم الأمور بشأن رئاسة الجمهورية

المستقلة/- اكد النائب السابق رسول راضي، ان لقاء أربيل بين الحلبوسي والفياض والبارزاني جاء لحسم الأمور بشأن رئاسة الجمهورية، لافتا الى ان جلسة الغد قد تكون حاسمة لاختيار احدى الشخصيات لهذا المنصب.

وقال راضي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “زيارة الحلبوسي والفياض الى أربيل ولقاء مسعود بارزاني ستحسم الأمور بحيث يتم بموجبها تقديم مرشح متفق عليه بين الاكراد لرئاسة الجمهورية او إعادة سيناريو 2018 بتقديم مجموعة مرشحين ويترك الخيار للبرلمان”.

وأضاف ان “هناك تقارب بين الاكراد في الأيام الماضية على طرح عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية مع الاتفاق على المناصب الأخرى في الإقليم وباقي المحافظات، وزيارة وفد بغداد الى أربيل جاءت من اجل حسم هذا الامر”.

وبين ان “جلسة يوم غد قد تكون حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية سواء بتقديم مرشح او مجموعة مرشحين، ومن المرجح انها لن تحسم بجولة واحدة وانما من خلال جولتين، في حالة لم يصوت ثلثي البرلمان لصالح شخصية معينة وبالتالي سينحصر التنافس بين اكثر شخصيتين حصلتا على اعلى الأصوات”.

اقرأ المزيد
اخبار مصر

شيرين عبد الوهاب تتنازل عن القضايا ضد طليقها حسام حبيب

اخر الاخبار

تقرير : انتاج السيارات الكهربائية سيقترب من 54.1 مليون وحدة عام 2029

اخبار العراق

ائتلاف دولة القانون : السيناريو الأقرب هو دخول الجلسة بمرشحين اثنين للرئاسة

اخبار العراق

خبير يتهم حكومة الكاظمي باستمرار الفوضى والسماح بالتدخل المخابراتي الخارجي

اخبار العراق

الديمقراطي الكردستاني يؤكد أن الحوار ما زال مفتوحاً حول منصب رئيس الجمهورية

اخبار العراق

البيئة تكشف حجم خسائر العراق جراء تداعيات وتأثيرات التغير المناخي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

شيرين عبد الوهاب تتنازل عن القضايا ضد طليقها حسام حبيب

اخبار العراق

ائتلاف دولة القانون : السيناريو الأقرب هو دخول الجلسة بمرشحين اثنين للرئاسة

اخبار العراق

نائب سابق : لقاء أربيل جاء لحسم الأمور بشأن رئاسة الجمهورية

اخبار العراق

الديمقراطي الكردستاني يؤكد أن الحوار ما زال مفتوحاً حول منصب رئيس الجمهورية

اخبار العراق

البيئة تكشف حجم خسائر العراق جراء تداعيات وتأثيرات التغير المناخي

اخر الاخبار

الرافدين يعلن عن زيادة السقف المالي لسلفة الحشد الشعبي لتصل الى 20 مليون

اخر الاخبار

انخفاض سعر صرف الدولار ليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

انخفاض سعر صرف الدولار ليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

المرور العامة : خمس توصيات إلى الطلبة قُبيل انطلاق العام الدراسي الجديد

اخبار العراق

اليوم الثلاثاء .. انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخبار العراق

متنبئ : تأثر البلاد بمنخفض جوي متكامل عبر حوض البحر المتوسط

اخر الاخبار

تقرير : ايران تمضي في تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد متطورة

اخر الاخبار

الأمم المتحدة ترفض اجراء اقتراع سري يدين روسيا

اخبار العراق

امريكا تدعو القادة العراقيين الى تشكيل حكومة جديدة وعدم اللجوء الى العنف

اخر الاخبار

خبير : الأسماك تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد لأحتوائها على أحماض أوميغا-3

اخر الاخبار

صحيفة : بولندا تتهم النرويج بمحاولة الاستفادة من صادرات الغاز إلى أوروبا

اخر الاخبار

انشيلوتي يؤكد على مشاركة كريم بنزيما كأساسي أمام شاختار