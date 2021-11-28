نائب سابق : التاخر في اعلان النتائج النهائية يضمن عدم حدوث ازمات جديدة

نائب سابق : التاخر في اعلان النتائج النهائية يضمن عدم حدوث ازمات جديدة

المستقلة/-قال النائب الكردي في البرلمان السابق سليم همزة ان التاخر في اعلان النتائج النهائية يضمن عدم حدوث ازمات جديدة .

واضاف همزة في تصريح صحفي تابعته المستقلة, ان العملية السياسية بعد اعلان النتائج الاولية ستمر بمنعطف حساس خاصة بعد رفض عدد من القوى والكتل السياسية لهذه لنتائج عبر خطوات تصعيدية من تظاهرات واعتصامات.

واوضح همزة ان الاسراع باعلان النتائج النهائية دون ايجاد حلول واقعية للازمة الناشئة بعد النتائج الاولية ستدخل البلاد في دوامة جديدة وتؤخر الاستحقاقات الدستورية ومنها تشكيل الحكومة المقبلة.

وينتظر ان تصادق المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات خلال ايام.