نائب سابق : اجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى توافق سياسي

المستقلة/- اكدت اطراف سياسية، ان الذهاب باتجاه اجراء الانتخابات المبكرة لايمكن ان يتم الا بعد اتفاق الأطراف السياسية على هذا الخيار، ومن خلال اختيار حكومة انتقالية تمهد لاجراء الانتخابات.

وقال النائب السابق رسول راضي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “اجراء الانتخابات المبكرة يحتاج الى اختيار حكومة جديدة مؤقتة تهيء لاجراء الانتخابات، لافتا الى ان المرحلة الانتقالية تحتاج حسب رأي المحكمة الاتحادية الى تغيير قانون الانتخابات ومفوضية جديدة وتخصيص أموال لاتقل عن 420 مليار لاجراء الانتخابات”.

من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “العراق يدار من خلال حكومة تصريف اعمال يومية والتي تعتبر عائق امام اللجوء لخيار الانتخابات المبكرة، فضلا عن ان المحكمة الاتحادية الزمت البرلمان بتغيير قانون الانتخابات والمفوضية وتعديل قانون الأحزاب”.

من جهة أخرى، أوضح النائب المستقل ناظم الشبلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك تحرك لاجراء بعض التعديلات الدستورية قبل الذهاب باتجاه حل البرلمان ومن بينها المادة 68 المعنية بالكتلة الأكبر ومادة الثلث المعطل والثلثين لتحقيق نصاب اختيار رئيس الجمهورية”.