نائب: حكومة الكاظمي فشلت في استحصال قرض خارجي بقيمة 5 مليار دولار

المستقلة / علي النصر الله /.. أكد رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي، مساء الأحد، إن ” حكومة الكاظمي اخفقت اخفاقا كبير وفشلت في استحصال القرض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار.

وقال الخالدي في تصريح صحافي لــــ (المستقلة) إن “حكومة الكاظمي في البداية قدمت مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، وفشلت فشل ذريع استحصالها القرض الخارجي، بينما كانت الأجواء تهيئ بمقبولية حكومة الكاظمي دوليا يمكن أن تدعم “.