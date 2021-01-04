نائب: حكومة الكاظمي غير جادة بأجراء الانتخابات المبكرة ولا بوادر لذلك

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المستقلة / علي النصر الله /.. قال رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النائب حازم الخالدي، إن “حكومة الكاظمي غير جادة بأجراء الانتخابات المبكرة ولا بوادر لذلك، مؤكدا لدينا ثلاث مواليد جدد لم تصدر لهم بطاقات بايومترية.

واوضح الخالدي في تصريح صحافي لعدد من وسائل الإعلام ضمنها (المستقلة) إن “على رئيس الوزراء تطبيق فعلي للمادة (64) من الدستور التي تنص على تقديم رئيس الوزراء طلب الى رئيس الجمهورية حل البرلمان، ومن ثم رئيس الجمهورية يحيل الطلب الى البرلمان ويتم حله، وخلال 60 يوم يدعو لإجراء الانتخابات “.

وأوضح إن “اللجنة أرسلت على اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات للاطلاع على الاستعدادات والامكانيات لإقامة الانتخابات في يوم 6 حزيران العام الحالي، وابلغوا اللجنة انه حتى اللحظة لم يتم تقديم إي مبالغ للمفوضية “.

وأشار الى إن “في العراق ثلاث مواليد جديدة لم تسجل في سجل الناخبين ولم تصدر لهم بطاقات بايومترية ، إضافة الى 39 بالمائة من الشعب العراقي لم يسجل بايومترياً “.

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