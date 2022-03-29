نائب : حصول بارزاني على رئاسة الجمهورية لن يمنحه سلطة لتسويف قرارات المحكمة الاتحادية

المستقلة /- اكد النائب السابق عن تحالف الفتح حسن شاكر عودة، ان حصول حزب بارزاني على رئاسة الجمهورية لن يمنحه سلطة لتسويف قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الصادرات النفطية من الإقليم، لافتا الى ان مايجري اليوم هو محاولة لتهميش طرف على حساب مصلحة البلد.

وقال عودة في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “التيار الصدري وفي حال تفرده مع المتحالفين معه بإدارة البلد، فأن موقفه سيكون ضعيفا، حيث ان الأطراف الأخرى لن تنظر اليه ككتلة تمثل المكون الأكبر في البلد”.

وأضاف ان “المصالح الضيقة غلبت مصلحة البلد، حيث ان مايجري اليوم من محاولة لتهميش واقصاء وتفرد تحالف معين بإدارة البلد، وبالتالي فأنه لن يصب في مصلحة العراق مطلقا”.

وبين ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي حال سعيه للحصول على رئاسة الجمهورية من اجل تسويف قرار المحكمة الاتحادية بشأن الملف النفطي فأنه خاطئ، لان القرار ملزم ولايمكن تمييزه، وانما واجب التطبيق والتنفيذ حتى مع حصول حزب بارزاني على المقعد الرئاسي”.