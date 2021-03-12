نائب: جريمة منطقة البو دور في صلاح الدين هي امتداد لجريمة الفرحاتية

المستقلة /- أكد عضو مجلس النواب قتيبة الجبوري، أن الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل أفراد عائلة في منطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين هي امتداد لجريمة الفرحاتية التي حصلت في تشرين الأول من العام الماضي.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن استمرار ظاهرة السلاح المنفلت وعدم قيام الحكومة بالكشف عن الجناة في جريمة الفرحاتية جعلت المجرمين يتمادون في سفك دماء الأبرياء في المحافظة.

وأضاف الجبوري، أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن سلسلة الجرائم التي يرتكبها هؤلاء القتلة الجبناء في محافظة صلاح الدين لأنها لم تحرك ساكناً بعد مجزرة الفرحاتية ولم تكشف عن الجناة، وبالتالي تمادى القتلة في جرائمهم وقاموا بتصفية أفراد عائلة في منطقة البو دور.

وبين الجبوري أن الهدف من ارتكاب هذه الجريمة والجرائم التي قبلها هو زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الرعب بين المدنيين، وهي بالتالي مؤطره في إطار سياسي.

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة ومؤسساتها الأمنية أن تضع حداً لهذه المجازر من خلال ملاحقة المجرمين والكشف عنهم وتقديمهم للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.