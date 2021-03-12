نائب: جريمة منطقة البو دور في صلاح الدين هي امتداد لجريمة الفرحاتية

المستقلة /- أكد عضو مجلس النواب قتيبة الجبوري، أن الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل أفراد عائلة في منطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين هي امتداد لجريمة الفرحاتية التي حصلت في تشرين الأول من العام الماضي.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن استمرار ظاهرة السلاح المنفلت وعدم قيام الحكومة بالكشف عن الجناة في جريمة الفرحاتية جعلت المجرمين يتمادون في سفك دماء الأبرياء في المحافظة.

وأضاف الجبوري، أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن سلسلة الجرائم التي يرتكبها هؤلاء القتلة الجبناء في محافظة صلاح الدين لأنها لم تحرك ساكناً بعد مجزرة الفرحاتية ولم تكشف عن الجناة، وبالتالي تمادى القتلة في جرائمهم وقاموا بتصفية أفراد عائلة في منطقة البو دور.

وبين الجبوري أن الهدف من ارتكاب هذه الجريمة والجرائم التي قبلها هو زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الرعب بين المدنيين، وهي بالتالي مؤطره في إطار سياسي.

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة ومؤسساتها الأمنية أن تضع حداً لهذه المجازر من خلال ملاحقة المجرمين والكشف عنهم وتقديمهم للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. إصابة محمد رمضان بحروق شديدة خلال تصوير “موسى”

اخر الاخبار

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية تشمل تغييرات في بعض الوزارات

اخبار العراق

القبض على احد الارهابيين المسؤولين عن التهجير والخطف في الأنبار

اخبار العراق

كتلة التغيير ندعم مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الكاظمي

رياضية

اتحاد الكرة المصري يعلن موقف محمد صلاح من الأولمبياد

اخبار مصر

لحظات صعبة لتفجير عقار فيصل المحترق فى مصر .. فيديو

اخر الاخبار

نائب: جريمة منطقة البو دور في صلاح الدين هي امتداد لجريمة الفرحاتية

اخر الاخبار

نائب: جريمة منطقة البو دور في صلاح الدين هي امتداد لجريمة الفرحاتية

اخبار العراق

العراق يسجل 4622 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الاجمالي إلى 750264

اخر الاخبار

مطالبات بالقبض على سعودي اخترق حساب BTS

اخر الاخبار

تعرف على تفاصيل المسلسل العراقي اللبناني “أم بديلة”

اخبار العراق

متظاهرون في الناصرية يطالبون بمحاسبة الفاسدين ويقطعون جسر

اخر الاخبار

العثور على جثة فنانة سورية في حالة تعفن داخل مسكنها

اخر الاخبار

السلطات الكويتية تعتقل أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

اخر الاخبار

توجيه عاجل من وزير الصحة السعودى للمواطنين للوقاية من كورونا

اخبار مصر

تحذير عاجل للصيادين للمصريين من اختراق مياه إريتريا

اخبار مصر

السيسي ينعي الحاجة زينب التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر